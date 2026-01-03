Monobob Laura Nolte vince a Winterberg e prova la fuga in classifica generale

Laura Nolte si è distinta nella tappa di Winterberg, valida come quinto appuntamento della Coppa del Mondo di monobob 2026. Con una prestazione solida, la sciatrice tedesca ha conquistato la vittoria e si avvicina alla vetta della classifica generale, confermando il suo ruolo di protagonista nella stagione.

Una solida Laura Nolte si è aggiudicata la tappa di Winterberg (Germania) valevole come quinto appuntamento della Coppa del Mondo di monobob 2026. Sul budello teutonico la padrona di casa ha centrato il secondo successo stagionale al termine di due manche di altissimo profilo. A questo punto la classifica generale vede al comando proprio Laura Nolte con 1070 punti contro i 994 di Bree Walker che si ritrova a -76 dalla vetta. Terza posizione per Lisa Buckwitz con 960, quindi quarta Kaillie Humphries con 875, quinta Kaysha Love con 851. Il successo come detto è andato a Laura Nolte con il tempo complessivo di 1:58.

