laura nolte domina a oberhof e dopo il monobob vince anche la coppa del mondo di bob a 2

Laura Nolte si è distinta a Oberhof, vincendo sia nel monobob che nella gara di bob a 2, conquistando così la Coppa del Mondo 2026. Dopo la tappa di Altenberg, l’atleta tedesca ha consolidato la sua posizione e ottenuto il titolo al termine di una stagione caratterizzata da risultati significativi. La sua performance ha dimostrato continuità e competitività nel circuito internazionale di bob.

Laura Nolte ha completato la sua missione, si è aggiudicata la tappa di Altenberg (Germania), settimo ed ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 femminile 2026 e ha conquistato il titolo al termine di una annata eccezionale. Sulla pista di casa, l’atleta teutonica ha fatto il vuoto, rifilando distacchi abissali a tutte le rivali, confermandosi la dominatrice di questa era del bob femminile. La classifica finale della Coppa del Mondo vede quindi il dominio di Laura Nolte che alza al cielo la sua quarta Sfera di Cristallo nel bob a 2 (dopo quella nel monobob vinta ieri) con 1525 punti contro i 1428 di Kaillie Humphries, i 1370 di Kim Kalicki ed i 1332 di Lisa Buckwitz. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Sigulda, nel quarto appuntamento della Coppa del Mondo di monobob femminile, Breeana Walker ha conquistato la vittoria sulla favorita Laura Nolte. La competizione si è svolta sul tradizionale tracciato lettone, offrendo un ulteriore esempio dell’alto livello delle atlete in gara. La prova conferma l’importanza di questa tappa nel calendario stagionale e le ambizioni delle concorrenti.

