Merz a Monaco | Nato non più scontata c' è frattura Usa-Ue

Durante la conferenza di sicurezza di Monaco, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che il sostegno alla NATO non è più scontato, evidenziando una crescente frattura tra Stati Uniti e Unione Europea. Merz ha insistito sulla necessità di avviare un dialogo urgente, mentre i partecipanti discutono delle sfide crescenti in ambito internazionale. In questo contesto, il tema della difesa europea diventa sempre più centrale, con molti che chiedono un rafforzamento delle alleanze per fronteggiare le tensioni globali.

"We need to talk", "Dobbiamo parlare, è più urgente che mai". Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz aprendo la conferenza di sicurezza di Monaco. "Da diversi anni anche qui in sala un umore segnato da tensioni e conflitti in aumento nel mondo". Merz ha citato anche il motto della conferenza: "Under destruction", a proposito dell'ordine di sicurezza mondiale del dopoguerra. "Temo che dobbiamo dirlo in termini ancora più chiari: quest' ordine, per quanto imperfetto fosse anche nei suoi momenti migliori, non esiste più". "Almeno dal momento dell’aggressione russa all’Ucraina, quattro anni fa, siamo entrati in una nuova fase di conflitti aperti che ci tengono in costante allerta e cambiano il nostro mondo più profondamente di quanto avessimo immaginato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che la fiducia tra Stati Uniti e Europa è in crisi, a causa delle tensioni crescenti sulla sicurezza internazionale.

Durante una visita a Berlino, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che l’Ucraina è disposta a rinunciare all’ingresso nella Nato in cambio di garanzie di sicurezza da parte di Stati Uniti e partner europei.

Al via la prima giornata di Conferenza a Monaco, apre Merz e chiude MacronMONACO - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron interverranno oggi nel primo giorno della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, caratterizzata dalle tensioni

Conferenza di Monaco, Merz: 'Vance ha ragione, c'è divario fra Ue e Usa. L'ordine del dopoguerra non esiste più'Al via la prima giornata. Rutte: 'In Ucraina l'orso russo avanza come una lumaca'. Rubio: 'Viviamo in una nuova era geopolitica, ognuno riesami il suo ruolo'.

