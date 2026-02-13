Moglie e amante? Un gioiello ‘per due’ | ecco come gestire doppi o tripli regali e non farsi beccare
Un uomo ha acquistato un gioiello per la moglie e uno per l’amante, creando confusione e rischi di scoperta. La scena si ripete spesso nelle città italiane, dove alcuni uomini cercano di accontentare entrambe le donne senza farsi scoprire. In negozio, i commessi notano spesso clienti che chiedono regali diversi per due donne diverse, senza lasciar trasparire nulla. La mancanza di attenzione ai dettagli può rivelare le doppie intenzioni e complicare la vita di chi cerca di mantenere segreti doppi o tripli regali.
Moglie e amante? Un gioiello 'per due': ecco come gestire doppi (o tripli) regali e non farsi beccareGli aneddoti del gioielliere 'di fiducia' Maximiliano Liguori che ha fronteggiato anche mogli sospettose Un regalo a San Valentino non si nega a nessuno, moglie o amante che sia. Non mancano, infatti, ... adnkronos.com
San Valentino, tra la moglie e l'amante: perché c'è differenza tra regalare un anello o gli orecchini«È capitato – continua Liguori – che il gioiello per l’ amante sia più costoso di quello destinato alla moglie perché magari è appena cominciata la relazione. Altri, invece, preferiscono regalare un ... lasicilia.it
