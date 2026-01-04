Trump | Presidente Colombia Gustavo Petro stia attento a non farsi beccare – Il video

Da open.online 4 gen 2026

Un video diffuso recentemente ha sollevato preoccupazioni riguardo alle attività del Presidente colombiano Gustavo Petro. Secondo quanto riportato, si suggerisce che Petro possa essere coinvolto nella produzione e nel trasporto di cocaina verso gli Stati Uniti. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, sottolineando l’importanza di un’indagine accurata e di un approccio basato su fatti e responsabilità.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Stia attento a non farsi beccare. Il Presidente colombiano Gustavo Petro produce cocaina, la manda negli Stati Uniti, quindi stia attento a non farsi beccare.". Lo ha detto il Presidente americano Donald Trump nella conferenza stampa in Florida dopo l'arresto del Presidente venezuelano Nicolas Maduro. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

