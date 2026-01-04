Trump | Presidente Colombia Gustavo Petro stia attento a non farsi beccare – Il video

Un video diffuso recentemente ha sollevato preoccupazioni riguardo alle attività del Presidente colombiano Gustavo Petro. Secondo quanto riportato, si suggerisce che Petro possa essere coinvolto nella produzione e nel trasporto di cocaina verso gli Stati Uniti. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità, sottolineando l’importanza di un’indagine accurata e di un approccio basato su fatti e responsabilità.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Stia attento a non farsi beccare. Il Presidente colombiano Gustavo Petro produce cocaina, la manda negli Stati Uniti, quindi stia attento a non farsi beccare.". Lo ha detto il Presidente americano Donald Trump nella conferenza stampa in Florida dopo l'arresto del Presidente venezuelano Nicolas Maduro. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Colombia a rischio dopo il Venezuela, catturato Maduro Trump minaccia Gustavo Petro: Bogotá rafforza i confini - Dopo la cattura di Maduro in Venezuela, Donald Trump ha messo nel mirino anche Cuba e la Colombia, minacciando il presidente Gustavo Petro ... virgilio.it

L'invasione del Venezuela. Trump si prende governo e petrolio, poi minaccia Colombia e Cuba - I raid aerei e il blitz per catturare Maduro in "un assalto spettacolare mai visto dalla seconda guerra mondiale". huffingtonpost.it

Donald Trump annuncia che l’America “gestirà” il Venezuela, senza spiegare in che modo. In un editoriale video per La Stampa, Alan Friedman definisce “surreale” la conferenza stampa del presidente Usa, che arriva anche a negare un futuro politico alla No x.com

La Stampa. . Donald Trump annuncia che l’America “gestirà” il Venezuela, senza spiegare in che modo. In un editoriale video per La Stampa, Alan Friedman definisce “surreale” la conferenza stampa del presidente Usa, che arriva anche a negare un futuro po - facebook.com facebook

