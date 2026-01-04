Trump | Presidente Colombia Gustavo Petro stia attento a non farsi beccare

Un recente rapporto suggerisce che il presidente colombiano Gustavo Petro potrebbe essere coinvolto in attività legate alla produzione di cocaina destinata agli Stati Uniti. La questione ha suscitato attenzione internazionale, sottolineando l’importanza di un’analisi accurata e di un approccio responsabile nel trattare tali accuse. È fondamentale valutare con attenzione le fonti e le implicazioni di queste dichiarazioni per comprendere la reale situazione e le eventuali conseguenze.

(Agenzia Vista) Usa, 04 gennaio 2026 "Stia attento a non farsi beccare. Il Presidente colombiano Gustavo Petro produce cocaina, la manda negli Stati Uniti, quindi stia attento a non farsi beccare.". Lo ha detto il Presidente americano Donald Trump nella conferenza stampa in Florida dopo l'arresto del Presidente venezuelano Nicolas Maduro. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.

