Albertini | Il traguardo per lo scudetto è distante | il Milan con Allegri ha Modric che…

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha commentato recentemente sulla possibilità dello squadra di conquistare lo scudetto. In un’intervista alla 'Gazzetta', Albertini ha sottolineato che, con Allegri in panchina e Modric in squadra, il percorso verso il titolo rimane difficile e richiede continuità e impegno da parte del club. Le sue parole evidenziano la complessità della stagione e le sfide che il Milan deve affrontare.

FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 20: FIGC Technical Sector President Demetrio Albertini attends the Italian Football Federation 'Panchina D'Oro' Awards Ceremony at Centro Tecnico Federale di Coverciano on February 20, 2023 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele MaltintiGetty Images) Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, squadra in cui ha militato dall'88 al 90 e poi dal '91 al 2002, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, alla quale ha rilasciato alcune dichiarazioni legate alla lotta scudetto parlando, ovviamente, anche del Milan di Massimiliano Allegri.

Albertini: "Sorpreso da McTominay. Scudetto? L'Inter è la più forte, anche se..." - L'ex centrocampista è rimasto folgorato dal giocatore di Conte: "È tra i più forti in Europa, complimenti a chi lo ha portato in Italia" ... msn.com

Albertini: "Milan da scudetto, con Modric ha il centrocampo più forte del campionato insieme al Napoli" - L'ex centrocampista rossonero ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il Milan non può, ma deve lottare per lo scudetto. calciomercato.com

Albertini esalta Modric: Solo il Milan in Italia ha un direttore d'orchestra così

