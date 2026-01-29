Milan Loftus-Cheek resta | pronto il tavolo per il rinnovo

Ruben Loftus-Cheek resterà al Milan anche la prossima stagione. La società ha messo a punto l’accordo per il rinnovo e sembra pronta a proseguire insieme al centrocampista inglese. Nel frattempo, l’Aston Villa ha deciso di puntare su Douglas Luiz, che torna in Premier League con un prestito oneroso dalla Juventus. La trattativa tra i club si chiude e ora il futuro di Loftus-Cheek in rossonero appare sempre più sicuro.

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek si allontana dalla Premier League e si consolida in rossonero. Un incastro di mercato ha chiarito il quadro nelle ultime ore: l’ Aston Villa, che aveva valutato il centrocampista del Milan come possibile sostituto dell’infortunato Kamara, ha virato su Douglas Luiz, ufficializzandone il ritorno dall’ Juventus con la formula del prestito oneroso. La mossa chiude di fatto le porte a un’uscita di Loftus-Cheek: il Milan non aveva mai aperto alla cessione e ora passa all’azione. Nei prossimi giorni è previsto un incontro a Milano con gli agenti del giocatore per discutere il rinnovo del contratto, oggi in scadenza nel 2027, con l’obiettivo di blindare uno dei pilastri della mediana di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan ha confermato l’intenzione di trattenere Ruben Loftus-Cheek, escludendo ogni possibilità di cessione durante il mercato invernale.

Secondo Fabrizio Romano, i club stanno già avviando discussioni per il rinnovo di Ruben Loftus-Cheek, attualmente al Milan.

