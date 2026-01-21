Calciomercato Milan Loftus-Cheek in Premier? Romano svela | Già iniziati i dialoghi per il rinnovo

Secondo Fabrizio Romano, i club stanno già avviando discussioni per il rinnovo di Ruben Loftus-Cheek, attualmente al Milan. L'interesse dell'Aston Villa potrebbe portare a una cessione in Premier League, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. La situazione rimane in evoluzione e sarà importante seguire gli sviluppi nelle prossime settimane.

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ufficialmente il 2 gennaio, ma già diversi giorni prima il Milan aveva chiuso il primo colpo. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco sbarcato a Milano con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Dopo questo innesto offensivo il mercato in entrata del Milan si è calmato, con semplici voci riguardanti un possibile nuovo difensore. Nelle ultime settimane, infatti, sono state più le voci che riguardavano possibili uscite rispetto alle entrate. Basti ricordare il forte interesse del Fenerbahce per Christopher Nkunku, quello del Galatasaray per Youssouf Fofana e anche quello della Lazio per Ruben Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

