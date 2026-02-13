Modena saluta Omar Baraldi | addio al maestro artigiano de La Vacchetta Grassa e voce del centro storico

Modena saluta Omar Baraldi, il maestro artigiano e voce del centro storico scomparso all’età di 68 anni, dopo una lunga battaglia contro una malattia che lo ha colpito negli ultimi mesi. Baraldi, fondatore della storica cuoieria “La Vacchetta Grassa”, era conosciuto non solo per la qualità delle sue lavorazioni, ma anche per aver mantenuto vivo il cuore del commercio tradizionale in via Emilia. Questa mattina, il silenzio delle sue botteghe si è unito al dolore della città, che ricorda con affetto la passione e la dedizione di un uomo che ha fatto della sua arte un simbolo del

Modena piange Omar Baraldi, custode della tradizione artigiana e promotore del centro storico. Modena si è svegliata con il lutto per la scomparsa di Omar Baraldi, 68 anni, fondatore della storica cuoieria "La Vacchetta Grassa" e figura di spicco nel panorama commerciale del centro storico. Baraldi, consigliere di Modenamoremio dal 2015 al 2024, si è spento lasciando un vuoto incolmabile tra artigiani, commercianti e appassionati del made in Italy. I funerali si terranno domani mattina alle 11:30 presso la Funeral Home Terracielo in via Emilia Est. Un'eredità di pelle e passione: la storia de "La Vacchetta Grassa".