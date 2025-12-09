Al Centro d’arte Raffaello fino al 20 dicembre la terra al centro | la personale del maestro Navarra
Fino al 20 dicembre, il Centro d’arte Raffaello ospita
Sette inediti, insieme ad altri lavori significativi, compongono un percorso che celebra la coerenza e, al tempo stesso, l’evoluzione di un linguaggio pittorico divenuto, negli anni, un riferimento inconfondibile per molti. Inaugurata lo scorso 5 dicembre, “La terra al centro”, nuova personale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
