Lutto è morto Omar Baraldi | Patron della ’Vacchetta Grassa’ e grande promotore del centro

Omar Baraldi, 68 anni, fondatore della cuoieria artigiana ‘La Vacchetta Grassa’ e noto promotore del centro di Modena, è morto improvvisamente ieri sera a causa di un infarto durante una riunione con alcuni colleghi. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale, perché Baraldi era considerato uno dei principali volti dell’artigianato modenese e un punto di riferimento nel settore calzaturiero. La sua morte lascia vuoto nel cuore di tanti che lo avevano conosciuto come un uomo appassionato e determinato, sempre impegnato nel valorizzare le tradizioni della città.

E’ morto Omar Baraldi, 68 anni, fondatore della cuoieria artigiana ’La Vacchetta Grassa’, storico punto di riferimento nel cuore di Modena e consigliere di Modenamoremio dal 2015 al 2024. ’La vacchetta grassa è stata fondata nel 1979 e lavora esclusivamente con marchio proprio: vendita al pian terreno e produzione al piano soppalcato, tra profumi di pelle conciata al vegetale e fascino degli antichi strumenti del mestiere. Baraldi e i suoi collaboratori si sono distinti per la capacità di lavorare pelli bovine, acquistate in Toscana, e materiali pregiati come struzzo, anguilla e soprattutto la pelle di razza, con cui realizza portafogli che sono autentiche opere d’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lutto, è morto Omar Baraldi: "Patron della ’Vacchetta Grassa’ e grande promotore del centro" Morto Enrico Celeghin, le sedi di PizzAut “aperte” per lutto: il ricordo del patron Nico Acampora Rocco Commisso è morto: Fiorentina, il lutto e il dolore. Addio al patron viola. La diretta La città di Firenze piange la scomparsa di Rocco Commisso, 76 anni, storico presidente della Fiorentina. Contenuti correlati Argomenti discussi: Lutto, è morto Omar Baraldi: Patron della ’Vacchetta Grassa’ e grande promotore del centro; Morto Omar Baraldi, fondatore della cuoieria artigiana La Vacchetta Grassa in Canalchiaro; La scomparsa di Alberto Pancotti a Retegno, così Omar Pedrini ricorda l’amico. Il Consiglio di Amministrazione, la Direttrice di Modenamoremio, Annalisa ed Ester esprimono con commozione il loro cordoglio per la scomparsa di Omar Baraldi, fondatore della cuoieria artigiana "La Vacchetta Grassa", storico punto di riferimento nel cuore d - facebook.com facebook #Morto Omar Baraldi, fondatore della #cuoieria artigiana “La Vacchetta Grassa” in corso Canalchiaro a #Modena x.com