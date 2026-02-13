Lutto è morto Omar Baraldi | Patron della ’Vacchetta Grassa’ e grande promotore del centro

Da ilrestodelcarlino.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Omar Baraldi, 68 anni, fondatore della cuoieria artigiana ‘La Vacchetta Grassa’ e noto promotore del centro di Modena, è morto improvvisamente ieri sera a causa di un infarto durante una riunione con alcuni colleghi. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità locale, perché Baraldi era considerato uno dei principali volti dell’artigianato modenese e un punto di riferimento nel settore calzaturiero. La sua morte lascia vuoto nel cuore di tanti che lo avevano conosciuto come un uomo appassionato e determinato, sempre impegnato nel valorizzare le tradizioni della città.

E’ morto Omar Baraldi, 68 anni, fondatore della cuoieria artigiana ’La Vacchetta Grassa’, storico punto di riferimento nel cuore di Modena e consigliere di Modenamoremio dal 2015 al 2024. ’La vacchetta grassa è stata fondata nel 1979 e lavora esclusivamente con marchio proprio: vendita al pian terreno e produzione al piano soppalcato, tra profumi di pelle conciata al vegetale e fascino degli antichi strumenti del mestiere. Baraldi e i suoi collaboratori si sono distinti per la capacità di lavorare pelli bovine, acquistate in Toscana, e materiali pregiati come struzzo, anguilla e soprattutto la pelle di razza, con cui realizza portafogli che sono autentiche opere d’arte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lutto 232 morto omar baraldi patron della 8217vacchetta grassa8217 e grande promotore del centro

© Ilrestodelcarlino.it - Lutto, è morto Omar Baraldi: "Patron della ’Vacchetta Grassa’ e grande promotore del centro"

Morto Enrico Celeghin, le sedi di PizzAut “aperte” per lutto: il ricordo del patron Nico Acampora

Rocco Commisso è morto: Fiorentina, il lutto e il dolore. Addio al patron viola. La diretta

La città di Firenze piange la scomparsa di Rocco Commisso, 76 anni, storico presidente della Fiorentina.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Lutto, è morto Omar Baraldi: Patron della ’Vacchetta Grassa’ e grande promotore del centro; Morto Omar Baraldi, fondatore della cuoieria artigiana La Vacchetta Grassa in Canalchiaro; La scomparsa di Alberto Pancotti a Retegno, così Omar Pedrini ricorda l’amico.