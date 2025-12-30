Modena don Rodrigo Grajales Gaviria accoltellato in strada | Tentato omicidio

A Modena, si è verificato un episodio di violenza nel centro cittadino. Don Rodrigo Grajales Gaviria, sacerdote colombiano di 45 anni, è stato ferito con un coltello in via Castelmaraldo, nei pressi del parco Novi Sad. L’episodio è stato definito come un tentato omicidio e sono in corso le indagini per chiarire i motivi e le circostanze dell’accaduto.

Un episodio grave scuote il centro di Modena: don Rodrigo Grajales Gaviria, 45 anni, sacerdote di origine colombiana, è stato accoltellato questa mattina in via Castelmaraldo, vicino al parco Novi Sad. Il sacerdote è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale; non sarebbe in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che procedono per tentato omicidio. Al momento non sono chiari i motivi dell'aggressione, avvenuta presumibilmente alle spalle del sacerdote. Il sindaco Massimo Mezzetti ha espresso solidarietà a don Rodrigo: "Mi auguro si rimetta presto. Auspico venga fatta piena luce su questo gravissimo fatto accaduto in pieno giorno.

PARROCO ACCOLTELLATO IN CENTRO, INDAGANO I CARABINIERI - Nella mattinata di oggi don Rodrigo Grajales Gaviria, viceparroco di San Giovanni Evangelista e sacerdote di riferimento della comunità sudamericana di Modena, è stato ferito alla gola da una persona ... tvqui.it

Prete accoltellato alla gola in strada a Modena - immagine d’archivio Un prete colombiano di 45 anni, don Rodrigo cappellano della comunità latinoamericana di Modena e Carpi, è stato accoltellato alla gola questa mattina intorno alle 10:30 in via Cas ... sassuolo2000.it

