L’app Android della modalità guida si attiva ora solo al momento giusto, grazie a un aggiornamento recente che rende più affidabile la trigger basata su Bluetooth sui telefoni Pixel.

un aggiornamento recente migliora significativamente l’automazione della Driving Mode sui telefoni Pixel, introducendo una trigger basata su bluetooth più affidabile. l’obiettivo è offrire un utilizzo pratico e immediato, riducendo gli errori di attivazione e semplificando la gestione delle notifiche durante la guida. cosa sapere. google sta finalmente riportando l’ automatico basato su bluetooth per la driving mode sui telefoni pixel.. driving mode può ora attivarsi automaticamente quando il telefono si collega al bluetooth dell’auto, non affidandosi più solo al movimento.. l’aggiornamento risolve criticità passate che provocavano accensioni errate o mancata attivazione. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Modalità guida android si attiva solo al momento giusto

Approfondimenti su modalità guida

Google ha risolto un grosso fastidio nella modalità guida su Android, eliminando l’attivazione automatica della funzione Do Not Disturb quando il telefono si collega via Bluetooth all’auto, risolvendo così un problema che spesso spegneva le chiamate e le notifiche senza avviso.

Migliori Cuffie Economiche Over Ear con ANC Recensione TOZO HT2

Ultime notizie su modalità guida

Argomenti discussi: L’icona dell’auto non appare su Google Maps con Android Auto: guida alla risoluzione; AI come guida turistica: funzione mappe in arrivo su Gemini; Schermo Carplay Moto con Carplay & Android Auto NFOIEIS NFOIEIS B; Come funziona la modalità gratuita su DAZN e come attivarla.

Android 16 rivoluzionerà la modalità split-screen copiando OnePlusAndroid 16 introdurrà una modalità split-screen innovativa con un rapporto 90:10, offrendo un'esperienza di multitasking più fluida ed efficiente, simile alla funzione Open Canvas di OnePlus. Google ... multiplayer.it

Android 16 Beta 2 porta la modalità desktop che trasforma i Pixel in PC! Ecco tutte le novitàLa serata del rilascio di Android 16 in versione stabile sembrava già destinata a entrare nella storia degli aggiornamenti software, ma Google ha deciso di alzare ulteriormente l'asticella. A sorpresa ... hwupgrade.it

L’amore ha mille sfumature, proprio come le due modalità di guida di Omoda 5 SHS-H. ECO Love — cura e complicità quotidiana SPORT Love — adrenalina e passione immediata E tu, come vivi le tue emozioni #OmodaJaecoo #OneCarTwoVibes #S - facebook.com facebook