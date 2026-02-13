Modalità guida android google ha risolto un grosso fastidio
Google ha risolto un grosso fastidio nella modalità guida su Android, eliminando l’attivazione automatica della funzione Do Not Disturb quando il telefono si collega via Bluetooth all’auto, risolvendo così un problema che spesso spegneva le chiamate e le notifiche senza avviso.
Questo scritto analizza l’aggiornamento della modalità guida su Android, focalizzandosi sull’attivazione automatica della funzione Do Not Disturb durante la guida, ora limitata al collegamento Bluetooth con l’unità dell’auto. Viene evidenziato come la modifica influisca sull’esperienza degli utenti e sulla compatibilità con i diversi dispositivi, offrendo una panoramica chiara sulle impostazioni disponibili e sulle limitazioni rilevate. modalità guida android: attivazione automatica esclusivamente via bluetooth. La modalità guida serve a limitare le notifiche non essenziali durante la guida, mantenendo al contempo la possibilità di ricevere messaggi indispensabili. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com
Approfondimenti su modalità guida
Google ha risolto uno dei problemi più fastidiosi di Android
Grosso (Comitato No): “La politica ha fastidio per la magistratura, con la riforma vuole evitare disturbi”
Enrico Grosso, presidente onorario del Comitato No, evidenzia come la riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati sembri mirare a ridurre l’autonomia e l’indipendenza del sistema giudiziario, piuttosto che migliorarlo.
Ultime notizie su modalità guida
Argomenti discussi: L’icona dell’auto non appare su Google Maps con Android Auto: guida alla risoluzione; L’auto diventa invisibile su Google Maps? Colpa dell’ultimo bug di Android Auto; Android Auto, nuovo bug: l'auto scompare dalla mappa; Google Maps, come funzionano le mappe con intelligenza artificiale per fare domande mentre si guida.
Google conferma la modalità desktop per Android 16, in collaborazione con Samsung: ecco come saràGoogle e Samsung uniscono le forze per portare una vera modalità desktop su Android 16, puntando a un'esperienza utente fluida e versatile su schermi di grandi dimensioni. NOTIZIA di Raffaele Staccini ... multiplayer.it
Android: Google lavora a una modalità desktop nativaProssimamente Android potrebbe andare a supportare una sorta di modalità DeX nativa. Lo si apprende dall'analisi dell'ultima beta dell'OS. In futuro, Android potrebbe andare a supportare una sorta di ... punto-informatico.it
L’amore ha mille sfumature, proprio come le due modalità di guida di Omoda 5 SHS-H. ECO Love — cura e complicità quotidiana SPORT Love — adrenalina e passione immediata E tu, come vivi le tue emozioni #OmodaJaecoo #OneCarTwoVibes #S - facebook.com facebook