Android 16 potrebbe limitare Watch Unlock quando si attiva la Modalità di Protezione Avanzata
Sembra che Google abbia intenzione di disabilitare la funzione Watch Unlock quando si attiva la Modalità di Protezione Avanzata in Android 16 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
! La tua prossima auto potrebbe essere questa fantastica Jeep Renegade, perfetta per la città e con tutta la comodità che cerchi ogni giorno. Dotazioni principali: - Schermo Uconnect 8,4" - Android Auto/Apple Car-Play - Se - facebook.com Vai su Facebook
Android 16: riepiloghi AI delle notifiche e personalizzazione totale - Android 16 introduce i riepiloghi AI delle notifiche, un organizzatore che raggruppa lo spam e nuove opzioni di personalizzazione. Lo riporta msn.com