Italia-Mozambico | visione condivisa in linea con gli obiettivi del Piano Mattei

Il 2023 segna un momento di rafforzamento tra Italia e Mozambico, con una visione condivisa in linea con gli obiettivi del Piano Mattei. Durante l'incontro a Palazzo Chigi, il Presidente del Mozambico Daniel Francisco Chapo ha discusso con il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i due paesi.

Il Presidente della Repubblica del Mozambico Daniel Francisco Chapo è stato ricevuto a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Giorgia Meloni. L’incontro ha permesso di approfondire il dialogo politico e rinnovare l’impegno a favore di un partenariato moderno, equilibrato e orientato ai risultati. Nel comunicato diffuso al termine del bilaterale si legge che “Nel contesto della celebrazione dei 50 anni dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche e dei 33 anni dall’Accordo generale di pace di Roma, l’Italia e il Mozambico ribadiscono il carattere storico e di mutuo beneficio della loro cooperazione e sottolineano l’importanza di continuare a rafforzare questo rapporto, fondato sui principi del rispetto reciproco, della pace e dello sviluppo sostenibile, nel quadro del partenariato stabilito dal Piano Mattei per l’Africa, di cui il Mozambico è una Nazione focus sin dall’inizio”. Secoloditalia.it

