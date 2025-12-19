Mobilità docenti 2026 sarà più semplice presentare la domanda

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'avvio del Fascicolo digitale la procedura di presentazione delle domande da parte di docenti e ATA dovrebbe essere maggiormente semplificata. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

Leggi anche: Docenti assunti GPS sostegno: chi è vincolato e chi potrà presentare domanda di mobilità

Leggi anche: Ricostruzione carriera docenti e ATA: quando presentare la domanda [GUIDA MiM]

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.