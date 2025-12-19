Mobilità docenti 2026 sarà più semplice presentare la domanda
Con l'avvio del Fascicolo digitale la procedura di presentazione delle domande da parte di docenti e ATA dovrebbe essere maggiormente semplificata.
