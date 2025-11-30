Raid a La Stampa Albanese risponde a Gasparri su Nove | Si indignasse per il supporto del suo governo al genocidio di Gaza non per me
“Perché la politica mi attacca per l’irruzione nella redazione de La Stampa a Torino? In questo momento io faccio paura perché rappresento il cambiamento e un risveglio delle coscienze. Il senatore Maurizio Gasparri si indigna per le mie parole ma io voglio dirgli: si indignasse lui per il supporto che questo governo sta dando al governo Netanyahu, che da due anni commette un genocidio a Gaza. Gasparri, una volta tanto nella vita, dica una cosa che abbia senso”. Così Francesca Albanese, ospite ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove il sabato sera con la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
