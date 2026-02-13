Mo | Bonelli ' governo italiano si scusi con Albanese'

Il governo italiano ha deciso di scusarsi con Albanese, dopo le accuse rivolte dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. La causa risiede nella percepita campagna di delegittimazione contro gli esperti indipendenti dell’Onu, che sta generando tensioni tra le istituzioni e le organizzazioni internazionali. In un contesto in cui vengono contestate le critiche sulla gestione dei diritti umani, Roma ha scelto di prendere posizione, sottolineando l’importanza di rispettare il lavoro degli esperti e di evitare attacchi gratuiti.

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - "Le parole dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sono chiarissime: è in atto una campagna di delegittimazione contro gli esperti indipendenti dell'Onu. Colpire chi documenta le violazioni dei diritti umani significa voler mettere a tacere la verità e coprire responsabilità gravissime". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. "Da mesi si tenta di spostare l'attenzione dallo sterminio del popolo palestinese – che per noi è genocidio – all'attacco personale contro chi denuncia i crimini a Gaza. L'Italia e l'Europa non possono contribuire a questa campagna. Servono scuse ufficiali ad Albanese, anche da parte del governo italiano. In gioco non c'è solo una persona, ma la credibilità del ...