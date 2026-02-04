Il ministro Albanese si confronta con le sanzioni e le pressioni internazionali. Durante un colloquio, ha detto di sapere che ci sono contatti da parte delle Nazioni Unite, ma non ha ricevuto conferme o incontri ufficiali dal governo italiano. La situazione resta incerta e ancora tutta da chiarire.

(LaPresse) “Sanzioni? Ci sono delle interlocuzioni da parte delle Nazioni Unite sicuramente. Da parte del governo italiano non lo so. Mi chiedevano se lo Stato italiano ha fatto nulla per la risoluzione delle sanzioni. Se lo ha fatto io non ne sono al corrente, perché non ho mai avuto nessun incontro con questo governo. L’ho richiesto e mi è stato negato. Ed è un fatto abbastanza unico, perché negli altri paesi anche quelli che non condividono le mie analisi e quelle degli altri relatori speciali, dell’alto commissariato per i diritti dell’uomo, tipo la Germania, vengo ricevuta con tutto il rispetto e la dignità che si riconosce a un mandato come questo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Medio Oriente, Albanese: "Sanzioni? Governo italiano mi ha negato incontro"

Approfondimenti su Medio Oriente

La giudice italiana Francesca Albanese dice di aver chiesto un incontro al governo, ma le sue richieste sono state rifiutate.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Medio Oriente

Argomenti discussi: Medio Oriente, Albanese: Sanzioni? Governo italiano mi ha negato incontro; Francesca Albanese: a Gaza non c’è tregua. Oltre 500 palestinesi uccisi in meno di quattro mesi.

Medio Oriente, Albanese: Sanzioni? Governo italiano mi ha negato incontro(LaPresse) Sanzioni? Ci sono delle interlocuzioni da parte delle Nazioni Unite sicuramente. Da parte del governo italiano non lo so. Mi ... stream24.ilsole24ore.com

Albanese, l’italiana relatrice all’Onu: sanzioni Usa per le accuse a IsraeleNelle ore in cui Marco Rubio e il dipartimento di Stato americano hanno annunciato le sanzioni contro di lei per le sue inchieste su Israele e Stati Uniti come esperta legale della Corte penale ... ilmessaggero.it

La Turchia punta a rafforzare la propria influenza in Medio Oriente attraverso un attivismo diplomatico mirato verso Arabia Saudita ed Egitto. Francesco De Palo - facebook.com facebook

Ponte tra il Policlinico di Bari e il Medio Oriente con la telecardiologia. Grazie al progetto Salam sarà possibile creare due hospital hub, in Libano e Giordania #ANSA x.com