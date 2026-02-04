Francesca Albanese | Sanzioni? Ho chiesto un incontro al Governo italiano mi è stato negato Negli altri paesi vengo trattata con rispetto

La giudice italiana Francesca Albanese dice di aver chiesto un incontro al governo, ma le sue richieste sono state rifiutate. Ora si trova a parlare di come venga trattata in altri paesi, dove afferma di ricevere più rispetto. Albanese spiega anche di non essere aggiornata su eventuali mosse dello Stato italiano per rimuovere le sanzioni contro di lei, perché non ha mai avuto modo di confrontarsi con il governo.

“Ci sono delle interlocuzioni da parte delle Nazioni unite, da parte del governo italiano non lo so. Se lo Stato italiano ha fatto qualcosa per la rimozione delle sanzioni non ne sono al corrente, perché non ho mai avuto un incontro con questo governo. L’ho richiesto ma mi è stato negato ed è un fatto abbastanza unico”. Lo ha detto Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi occupati, a margine di una conferenza stampa alla Camera, risponde a chi chiede un commento sulla possibile revoca delle sanzioni statunitensi. “Negli altri Paesi vengo ricevuta con rispetto e dignità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

