Questa sera al Festival di Sanremo Leo Gassmann sale sul palco con Aiello per un duetto. I due interpreteranno un brano di Riccardo Cocciante, creando uno dei momenti più attesi della serata. La presenza di Gassmann e Aiello ha già suscitato curiosità tra il pubblico e gli appassionati di musica, che aspettano di ascoltare questa versione.

Leo Gassmann duetterà con Aiello sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti con un brano iconico di Riccardo Cocciante. Leo Gassmann duetterà con Aiello sul palco dell’Ariston nella serata dei duetti di venerdì 27 febbraio sulle note del brano Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante. A proposito della collaborazione, Leo ha dichiarato: “ Salire sul palco con un amico e fare con lui un brano di Cocciante sarà una grande emozione. Come artista lo trovo unico nel panorama italiano. Ci siamo incontrati la prima volta su un treno, siamo stati un paio di volta a Londra, siamo andati in giro per la città, a sentire musica nei bar, scambiandoci consigli e opinioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Leo Gassmann duetta con Aiello in Era già tutto previsto

Approfondimenti su Sanremo 2026

Leo Gassmann torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano

Leo Gassmann partecipa al Festival di Sanremo 2026 con il suo nuovo singolo, Naturale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Leo Gassmann a Sanremo 2026 con Naturale, un grido d’amore per la pace; Sanremo 2026, Leo Gassmann torna in gara con il brano Naturale: Grido d’amore, incita le persone a volersi più bene; Leo Gassmann presenta Naturale in gara a Sanremo 2026; Sanremo 2026, Leo Gassmann con Naturale: cosa sappiamo sul brano.

Sanremo 2026, Naturale: Leo Gassmann e un grido d’amore che invita alla paceIl brano che Leo Gassmann porta a Sanremo 2026 si intitola Naturale. Si tratta di una canzone profondamente emotiva, che nasce come un ... ilmattino.it

Leo Gassmann torna a Sanremo 2026 con Naturale: le anticipazioni sul brano e cosa sappiamoLeo Gassmann torna a Sanremo 2026 con Naturale, un brano intenso e personale. Ecco le anticipazioni e cosa sappiamo sulla canzone. rds.it

Leo Gassmann in gara a Sanremo 2026 con il brano “Naturale”. Come starà vivendo questo periodo pre-Festival Soft chats è una chiacchierata tranquilla. In mezzo a un sacco di cose complicate, ci fermiamo a parlare di curiosità, dubbi e piccoli segreti che, facebook

Leo Gassmann in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con “Naturale” x.com