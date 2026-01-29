Case popolari c’è il bando Pronti 36 alloggi ecco chi può partecipare

Ater Umbria ha aperto il nuovo bando per i 36 alloggi popolari disponibili in tutta la regione. Chi vuole partecipare può candidarsi, dopo aver incontrato i sindacati degli inquilini per definire i criteri. La procedura è già aperta e le domande si possono presentare nelle prossime settimane.

Perugia, 29 gennaio 2026 – Riguarda 36 alloggi distribuiti in tutto il territorio regionale ed è frutto di un importante lavoro di confronto con i sindacati degli inquilini, l’apertura, da parte di Ater Umbria, del Bando n. 012026 per la formazione di una graduatoria per la locazione di immobili a canone concordato. L’obiettivo è quello di contrastare il disagio abitativo e offrire soluzioni a costi sostenibili per le famiglie umbre. Gli appartamenti sono situati in numerosi comuni, tra cui Perugia (11 alloggi), Terni (7 alloggi), Acquasparta (5 alloggi), Giano dell’Umbria (4 alloggi), Foligno (3 alloggi), Spoleto (3 alloggi), Marsciano (1 alloggio), Città della Pieve (1 alloggio) e Corciano (1 alloggio). 🔗 Leggi su Lanazione.it

