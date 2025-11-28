Catania tentano di rapinare un automobilista con una pistola a salve | arrestati 4 minorenni
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’intervento della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha arrestato quattro minorenni catanesi, due di 16 anni e due di 17, accusati di tentata rapina aggravata in concorso, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. L’operazione è scattata quando i Falchi della Squadra Mobile hanno notato due giovani in sella a uno scooter che correvano ad alta velocità nel centro storico. Dopo un breve inseguimento, gli agenti li hanno fermati, scoprendo che il mezzo era stato rubato. I ragazzi, accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti, hanno mostrato un atteggiamento estremamente nervoso, considerato sospetto dagli investigatori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#catania Catania: Tentano di appropriarsi di un patrimonio di 3 milioni di euro, due arresti per circonvenzione di incapace I poliziotti della Squadra mobile di Catania hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna e ai - facebook.com Vai su Facebook
Catania, tenta di uccidere l’ex della compagna: condannato a 8 anni dlvr.it/TPKZNk #Catania #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
Catania, Automobilista percorre l'autostrada contromano per 20 km, il Video - Catania dove un automobilista ha percorso l'autostrada contromano per quasi 20 km. Riporta ilmeteo.it
Catania: automobilista in contromano per 20 km, la Polizia Stradale evita il peggio; il Video - Catania dove un automobilista ha percorso l'autostrada contromano per quasi 20 km. ilmeteo.it scrive
Ragazzo disabile investito sulle strisce a Catania: l’automobilista gli mette in mano 20 euro e scappa - Non potrà camminare per settimane, non potrà partire per la vacanza che stava aspettando da tempo, insieme ai suoi amici": ... Come scrive fanpage.it