Catania tentano di rapinare un automobilista con una pistola a salve | arrestati 4 minorenni

L'intervento della Polizia di Stato. La Polizia di Stato ha arrestato quattro minorenni catanesi, due di 16 anni e due di 17, accusati di tentata rapina aggravata in concorso, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. L'operazione è scattata quando i Falchi della Squadra Mobile hanno notato due giovani in sella a uno scooter che correvano ad alta velocità nel centro storico. Dopo un breve inseguimento, gli agenti li hanno fermati, scoprendo che il mezzo era stato rubato. I ragazzi, accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti, hanno mostrato un atteggiamento estremamente nervoso, considerato sospetto dagli investigatori.

