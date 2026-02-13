Minaccia di accoltellarsi dinanzi a un bar | salvato un uomo ad Eboli

Tensione, ieri pomeriggio, tra i passanti, su viale Amendola, ad Eboli. Un uomo in evidente stato di alterazione, infatti, ha minacciato di togliersi la vita impugnando un coltello e puntandoselo alla gola, dinanzi a un bar. La causa sembra essere una crisi personale acuta, che lo ha spinto a un gesto estremo, mentre alcuni testimoni hanno chiamato immediatamente la polizia. Alla fine, gli agenti sono riusciti a convincere l’uomo a deporre il coltello e a farsi accompagnare in un centro di assistenza.

Tensione, ieri pomeriggio, tra i passanti, su viale Amendola, ad Eboli. Un uomo in evidente stato di alterazione, infatti, ha minacciato di togliersi la vita impugnando un coltello e puntandoselo alla gola, dinanzi a un bar. Immediato l'intervento di alcuni agenti della Polizia Municipale che hanno scongiurato il peggio, facendolo desistere dall'estremo gesto. L'arma è stata sequestrata e l'uomo condotto in ospedale per gli accertamenti del caso.