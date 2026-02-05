Minaccia di accoltellarsi al petto | 58enne salvato dai carabinieri col taser

Un uomo di 58 anni ha rischiato di farsi del male a Calusco d’Adda, lunedì pomeriggio. L’uomo aveva detto a alcuni conoscenti che voleva togliersi la vita. Quando i carabinieri sono arrivati, lo hanno trovato con un pugnale puntato contro il petto. Solo grazie al loro intervento rapido e all’uso del taser sono riusciti a bloccarlo e a evitare il peggio.

Calusco d'Adda. Ad alcuni conoscenti aveva annunciato la volontà di togliersi la vita e nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio sembrava intenzionato a farlo: con un pugnale ben puntato contro il petto minacciava di accoltellarsi e solo l'intervento risolutivo dei carabinieri ha evitato un possibile dramma. I militari dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Zogno sono intervenuti attorno alle 16, quando un 58enne italiano in evidente stato di agitazione riconducibile a recenti vicissitudini personali si trovava sulla porta di casa con l'arma tra le mani. Una situazione critica che non ha dato segnali di distensione nemmeno dopo i prolungati tentativi di mediazione e dialogo messi in atto dai carabinieri: l'uomo non ha mostrato mai alcun tipo di collaborazione, rifugiandosi anzi più volte all'interno della propria abitazione sbarrando la strada agli operatori. I militari, dopo lunghi tentativi di dialogo per farlo desistere da intenti autolesionistici, hanno approfittato di un momento di distrazione per attivare il dispositivo a impulsi elettrici e immobilizzarlo.

