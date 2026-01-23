Eboli precipita in un dirupo durante lavori nei boschi | uomo salvato dai soccorsi

A Eboli, un uomo è stato soccorso dopo essere precipitato in un dirupo durante lavori nei boschi di Lampione Alto. L’incidente ha richiesto l’intervento dei servizi di emergenza, che hanno prestato assistenza all’uomo. La situazione è sotto controllo e le operazioni di soccorso sono state concluse con successo.

Momenti di forte apprensione a Eboli, dove un uomo è rimasto ferito dopo essere precipitato in un dirupo mentre si trovava in una zona particolarmente impervia, in località Lampione Alto. L’incidente si è verificato nel corso di alcune attività nei boschi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava tagliando della legna insieme al figlio quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo nel dirupo sottostante. L’allarme è stato lanciato immediatamente, consentendo l’arrivo sul posto dei soccorsi. Le operazioni di recupero si sono rivelate complesse a causa della conformazione del territorio e delle difficoltà di accesso all’area. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Eboli, precipita in un dirupo durante lavori nei boschi: uomo salvato dai soccorsi Leggi anche: Salvato dai soccorsi un uomo disperso nei boschi Leggi anche: Cane precipita in un dirupo, salvato dai vigili del fuoco Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Incidente ad Eboli, si schianta contro un palo con l'auto: il figlio di 8 anni in prognosi riservataIncidente stradale ad Eboli. Un'auto, una Fiat 500, sabato sera mentre percorreva la strada provinciale trenta, a Fiocche alla periferia di Eboli, è andata fuori strada e si ... ilmattino.it Eboli, auto si schianta contro un palo: bambino grave in ospedaleIncidente stradale ad Eboli. Bimbo di otto anni ricoverato in gravi condizioni di salute all'ospedale Santobono di Napoli per aver riportato il ... msn.com Un incendio si è verificato nella tarda serata di ieri a Battipaglia, in un appartamento al piano terra di via Gorizia, traversa di via Roma. Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, che hanno domato le fiamme evitando l facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.