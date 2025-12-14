Una potenza di equilibrio l’Italia nel nuovo disordine globale vista da Zeneli

L’Italia si distingue nel panorama internazionale per aver rafforzato la propria posizione e definito una strategia estera più coerente. In un contesto globale in rapido cambiamento e caratterizzato da nuovi disordini, il paese si configura come una potenza di equilibrio, cercando di mantenere stabilità e influenza in un quadro di complessità crescente.

Negli ultimi anni l’Italia è emersa come un attore internazionale di primo piano, distinguendosi per aver dato nuova coerenza e chiarezza strategica alla propria politica estera. In un contesto europeo profondamente segnato dalla guerra russa contro l’Ucraina e in sistema globale sempre più frammentato dalla competizione tra grandi potenze, Roma ha saputo rafforzare visibilità e capacità di influenza, anche laddove altri paesi europei hanno lasciato vuoti strategici. La leadership della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha garantito una stabilità del governo che si è rivelata decisiva nel consolidare l’immagine dell’Italia come interlocutore affidabile, soprattutto in una fase di incertezza che attraversa molte delle principali capitali europee. Formiche.net

