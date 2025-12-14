Una potenza di equilibrio l’Italia nel nuovo disordine globale vista da Zeneli

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia si distingue nel panorama internazionale per aver rafforzato la propria posizione e definito una strategia estera più coerente. In un contesto globale in rapido cambiamento e caratterizzato da nuovi disordini, il paese si configura come una potenza di equilibrio, cercando di mantenere stabilità e influenza in un quadro di complessità crescente.

Negli ultimi anni l’Italia è emersa come un attore internazionale di primo piano, distinguendosi per aver dato nuova coerenza e chiarezza strategica alla propria politica estera. In un contesto europeo profondamente segnato dalla guerra russa contro l’Ucraina e in sistema globale sempre più frammentato dalla competizione tra grandi potenze, Roma ha saputo rafforzare visibilità e capacità di influenza, anche laddove altri paesi europei hanno lasciato vuoti strategici. La leadership della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha garantito una stabilità del governo che si è rivelata decisiva nel consolidare l’immagine dell’Italia come interlocutore affidabile, soprattutto in una fase di incertezza che attraversa molte delle principali capitali europee. Formiche.net

una potenza di equilibrio l8217italia nel nuovo disordine globale vista da zeneli

© Formiche.net - Una potenza di equilibrio, l’Italia nel nuovo disordine globale vista da Zeneli