Cesena aderisce alla 22esima edizione di ‘M’illumino di meno’ e spegne la facciata della Malatestiana

Cesena si spegne: questa mattina l’amministrazione ha spento le luci sulla facciata della Malatestiana per partecipare alla 22esima edizione di ‘M’illumino di meno’. Un gesto simbolico per sensibilizzare sulla lotta agli sprechi energetici e promuovere stili di vita più sostenibili.

Da domenica 15 febbraio ricco programma di appuntamenti, tra scienza e cultura. "Vogliamo dunque confermare la nostra attenzione verso la sostenibilità ambientale" Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Cesena rinnova il proprio impegno per la sostenibilità aderendo alla ventiduesima edizione di ‘M’illumino di meno’, la giornata nazionale dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili. Per l’occasione, il Comune propone un programma articolato che unisce gesti simbolici, divulgazione scientifica e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino. Come da tradizione, lunedì 16 febbraio, alle ore 19:00, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di un consumo consapevole delle risorse energetiche e sull’adozione di comportamenti quotidiani più sostenibili, verrà spenta per tutta la notte l’illuminazione della facciata della Biblioteca Malatestiana, uno dei monumenti simbolo della città.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

L'Istituto nazionale tributaristi ha deciso di partecipare anche quest’anno a ‘M’illumino di Meno 2026’.

#M’illumino-di-Meno-2026 || L’Istituto Nazionale Tributaristi ha deciso di spegnere le luci il 16 febbraio per partecipare a ‘M’illumino di Meno 2026’.

