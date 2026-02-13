M’illumino di meno Caterpillar di Radio2 in onda dalla Sala della Lupa di Montecitorio

Il programma “M’illumino di meno” di Caterpillar, in onda lunedì 16 febbraio alle 18 dalla Sala della Lupa di Montecitorio, nasce per sensibilizzare sul risparmio energetico. La trasmissione, condotta da Sara Zambotti, Massimo Cirri e Paolo Labati, coinvolge anche numerosi ospiti e viene trasmessa in diretta su Rai Radio2, sul canale 202 del digitale terrestre e sulla webtv della Camera. La scelta di trasmettere dall’area istituzionale mira a sottolineare l’importanza delle buone pratiche di consumo energetico.

ROMA – A partire dalle ore 18 di lunedì 16 febbraio andrà in onda in diretta dalla Sala della Lupa di Montecitorio (diretta radiofonica Rai Radio2 e video al canale 202 del digitale terrestre, nonché diretta webtv Camera) la trasmissione Caterpillar Rai Radio2, con Sara Zambotti, Massimo Cirri, Paolo Labati e tanti ospiti, per celebrare la “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili”. Nell’occasione sarà letto un messaggio di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. In serata, come ogni anno, in adesione alla campagna promossa dalla stessa trasmissione sarà spenta l’illuminazione delle due facciate di Palazzo Montecitorio dalle 19 alle 20. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Cesena si spegne: questa mattina l’amministrazione ha spento le luci sulla facciata della Malatestiana per partecipare alla 22esima edizione di ‘M’illumino di meno’.

L'ateneo di Sassari partecipa a 'M'illumino di meno. M'illumino di Scienza'Lunedì 16 febbraio l'Università di Sassari celebra la XXII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili con M'illumino di meno. (ANSA) ... ansa.it

M’illumino di Meno 2026 il 16 febbraio: scienza e risparmio energeticoNata il 16 febbraio 2005 in occasione del ventesimo anniversario del Protocollo di Kyoto, la campagna è diventata nel tempo un appuntamento fisso per amministrazioni, scuole, enti e cittadini. Dal ... ecodallecitta.it

M’illumino di Meno: 10 azioni per fare la differenza Reggio Emilia aderisce a M’illumino di Meno, la storica campagna di Caterpillar Radio2, e invita tutte e tutti a partecipare con gesti concreti. Il 16 febbraio puoi iniziare (o continuare) un cambiamento che du - facebook.com facebook

M’ILLUMINO DI SCIENZA! L'adesione di #UNIBAS in collaborazione con ConUnibas all'annuale iniziativa di RaiRadio2 Caterpillar. Un’iniziativa dedicata al ruolo della ricerca scientifica, quale investimento indispensabile per il progresso. 16 febbraio 20 x.com