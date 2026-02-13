Camera | Caterpillar in onda dalla sala della Lupa per ' M' illumino di meno'

Il programma Caterpillar di Rai Radio2, condotto da Sara Zambotti e Massimo Cirri, sarà trasmesso in diretta dalla sala della Lupa di Montecitorio il 16 febbraio alle 18, causando l’attenzione di molti ascoltatori. La scelta di trasferire la trasmissione in questa sede nasce dall’intento di coinvolgere i politici e sensibilizzare il pubblico sulla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili. La diretta, disponibile anche in streaming e sul digitale terrestre, vedrà la partecipazione di numerosi ospiti che discuteranno di temi ambientali e di economia energetica.

Roma, 13 feb (Adnkronos) - A partire dalle 18 di lunedì 16 febbraio andrà in onda in diretta dalla sala della Lupa di Montecitorio (diretta radiofonica Rai Radio2 e video al canale 202 del digitale terrestre, nonché diretta webtv Camera) la trasmissione Caterpillar Rai Radio2, con Sara Zambotti, Massimo Cirri, Paolo Labati e tanti ospiti, per celebrare la "Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli stili di vita sostenibili". Lo rende noto la Camera. Nell'occasione sarà letto un messaggio di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. In serata, come ogni anno, in adesione alla campagna promossa dalla stessa trasmissione sarà spenta l'illuminazione delle due facciate di Palazzo Montecitorio dalle 19 alle 20.