M' Illumino di Meno | Rimini spegne i suoi monumenti e dà il via un piano di risparmio sull' illuminazione pubblica

Rimini spegne i suoi monumenti e dà il via a un piano di risparmio sull’illuminazione pubblica. Anche quest’anno, il Comune decide di aderire alla campagna di sensibilizzazione, spegnendo alcune luci e invitando cittadini e attività a ridurre i consumi energetici. L’obiettivo è abbassare i consumi e sensibilizzare su temi ambientali importanti, senza però compromettere la sicurezza e la bellezza della città. La decisione si inserisce in un’azione più ampia di gestione più sostenibile delle risorse pubbliche.

Il progetto quinquennale prevede di risparmiare 6,6 milioni di kilowattora, il primo stralcio da 3,6 milioni di euro per efficentare i punti luce più energivori Anche quest'anno il Comune di Rimini aderisce a M'Illumino di Meno, la storica campagna di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sugli stili di vita sostenibili promossa da Caterpillar, la trasmissione di Radio Rai 2. L'appuntamento è per lunedì 16 febbraio, con uno spegnimento simbolico di quattro tra i monumenti più amati della città. Dalle ore 19 alle ore 21, per 120 minuti, si spegneranno le luci sulla statua di Papa Paolo V in piazza Cavour, sulla fontana della Pigna, sul bimillenario Ponte di Tiberio (lato monte) e su Castel Sismondo.

