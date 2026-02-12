Miles Kane | il carismatico cantante e chitarrista britannico ai Magazzini Generali di Milano e all’Orion di Roma

Miles Kane, il cantante e chitarrista britannico noto per le sue performance energiche, arriva in Italia con due concerti. Sabato 21 febbraio si esibisce ai Magazzini Generali di Milano, mentre domenica 22 febbraio sarà all’Orion di Roma. L’artista, famoso per i live infiammati, porta sul palco anche il gruppo opening act Basht, attirando fan da tutta Italia.

Il carismatico cantante e chitarrista britannico noto per le sue esibizioni energiche e per gli infuocati live shows MILES KANE ARRIVA IN ITALIA CON DUE APPUNTAMENTI SABATO 21 FEBBRAIO MILANO – MAGAZZINI GENERALI DOMENICA 22 FEBBRAIO ROMA – ORION OPENING ACT BASHT. I biglietti sono disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com. Il carismatico cantante e chitarrista britannico Miles Kane arriva in Italia con due nuovi appuntamenti nel 2026: sabato 21 febbraio ai Magazzini Generali di Milano e domenica 22 febbraio all’Orion di Roma, opening act di entrambe le date sarà la band irlandese Basht. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

