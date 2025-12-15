Noyz Narcos torna live con Italian Horror Story 2026 | due date nei palazzetti di Roma e Milano

Noyz Narcos torna dal vivo con il tour “Italian Horror Story 2026”, portando energia e adrenalina nei palazzetti di Roma e Milano. Gli appuntamenti si terranno tra aprile 2026, offrendo ai fan un’esperienza unica con le sue performance intense e coinvolgenti.

Noyz Narcos, uno dei nomi più influenti e riconoscibili della scena urban italiana, annuncia il ritorno sul palco con “Italian Horror Story 2026”, due appuntamenti speciali nei palazzetti che lo vedranno protagonista tra primavera e adrenalina pura: sabato 11 aprile 2026 al Palazzo dello Sport di Roma e giovedì 16 aprile 2026 all’ Unipol Forum di Milano. Le date, prodotte da Vivo Concerti e Thaurus Live, segnano un nuovo capitolo live per un artista che, negli anni, ha saputo rinnovarsi senza mai perdere la propria identità: un immaginario crudo, cinematografico, spesso disturbante e sempre riconoscibile, che ha cambiato il linguaggio del rap in Italia. Spettacolo.periodicodaily.com

