Milano-Cortina gli azzurri in gara sabato

Quattrocento atleti italiani si preparano per la giornata di sabato, quando scatteranno le competizioni alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Sono in lista sci, snowboard, pattinaggio, curling e hockey su ghiaccio. Molti di loro sono pronti a scendere in pista, tra qualificazioni e finali. La giornata promette emozioni e sfide importanti per l’Italia, che punta a raccogliere medaglie e a fare bella figura davanti al pubblico di casa.

Roma, 6 feb. (askanews) – Questi gli azzurri in gara domani, sabato 7 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina Freestyle – Slopestyle D, Qualificazioni Maria Gasslitter Sci alpino – Discesa U Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder Sci di fondo – Skiathlon D Anna Comarella, Martina Di Centa, Maria Gismondi Freestyle – Slopestyle U, Qualificazioni Miro Tabanelli Curling – Doppio misto, Italia-Svezia Stefania Constantini, Amos Mosaner Hockey su ghiaccio – Girone B, Italia-Svezia Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Kristin Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura Michele Fortino, Kristen Guerriero, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Laura Lobis, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Margherita Ostoni, Jacqueline Malca Pierri, Justine Reyes, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker, Kayla Tutino, Amie Fielding Varano Pattinaggio di velocità – 3000 m D Francesca Lollobrigida Slittino – Singolo U, Heat 1 Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler Slittino – Singolo U, Heat 2 Leon Felderer, Dominik Fischnaller, Alex Gufler Salto con gli sci – Trampolino NH Individuale D Martina Ambrosi, Jessica Malsiner, Annika Sieff, Martina Zanitzer Curling – Doppio misto, Italia-Norvegia Stefania Constantini, Amos Mosaner Snowboard – Big Air U, Finale Ian Matteoli Pattinaggio di figura – Team Event, Corto Singolo U Daniel Grassl Pattinaggio di figura – Team Event, Libero Coppie Danza Marco Fabbri, Charlène Guignard

