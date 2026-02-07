Francesca Lollobrigida l’oro olimpico a Milano-Cortina festeggiato tra le braccia del figlio Tommaso

Francesca Lollobrigida ha festeggiato il suo oro olimpico tra le braccia del figlio Tommaso. La vittoria, arrivata durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, ha portato un’onda di emozioni intense. Tra fuochi d’artificio, cerimonie e telecronache, l’atleta ha condiviso il momento più bello con la famiglia, rendendo ancora più speciale questa impresa. La sua gioia si è mescolata al calore di chi ha seguito da vicino ogni passo di questa impresa.

Fuoco, ghiaccio, cerimonie, telecronache torrenziali e una sola emozione a unirci tutti. Perché esiste un'alba che sorge sotto una stella diversa, proprio quella in cui il destino decide di chiudere un cerchio perfetto. Per Francesca Lollobrigida, il giorno del suo 35° compleanno (è nata il 7 febbraio 1991) è stato un appuntamento con la Storia. E mentre il ghiaccio di Milano-Cortina sfavillava sotto le luci dei riflettori, il mondo intero è rimasto col fiato sospeso fino alla trionfale vittoria finale della nostra campionessa di pattinaggio di velocità sui 3000 metri. La danza sul ghiaccio di una donna rinata.

