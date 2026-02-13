milano cortina ci pensa la moioli a darci una gioia bronzo nello snowboard cross

Michela Moioli ha portato a casa il bronzo nello snowboard cross ai Giochi di Milano-Cortina, recuperando dopo una caduta in allenamento. La sciatrice ha dimostrato grande determinazione, superando avversarie agguerrite e ottenendo un risultato importante per l’Italia.

La quiete dopo la tempesta. Dopo la sbornia di giovedì, con gli ori che ancora luccicano al collo di Federica Brignone e Francesca Lollobrigida e l’argento di Arianna Fontana, la decima giornata dei Giochi invernali in corso a Milano-Cortina ha portato all’Italia una sola nuova medaglia, la diciottesima di questa Olimpiade casalinga, e qualche delusione. L’emozione più grande l’ha regalata Michela Moioli, protagonista di una vera e propria impresa che rispetto a quelle firmate dalla Tigre di La Salle o dalla Freccia bionda - per chi non lo sapesse sono i soprannomi da battaglia di Brignone e Fontana - ha da invidiare soltanto il colore del metallo. 🔗 Leggi su Laverita.info

