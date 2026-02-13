Milano-Cortina 2026 Fontana | Complimenti dal Cio e dagli atleti Abbiamo lavorato bene nonostante le cornacchie

Milano-Cortina 2026, Attilio Fontana afferma che il Cio e gli atleti hanno espresso complimenti e che l’organizzazione procede senza intoppi, nonostante alcune polemiche legate alle cornacchie che si sono sollevate nelle ultime settimane.

Milano, 13 febbraio 2026 – “ Sta funzionando tutto bene ”. Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana si mostra soddisfatto riguardo l’organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Ma resta anche obiettivo: “Per carità, ci saranno sicuramente anche cose negative, ma la cosa più bella è che arrivano congratulazioni da chi non e' parte politica, dalla presidente del Cio (Kirsty Coventry, ndr), dagli atleti, dai rappresentanti delle singole squadre”. E ancora: “Questa è la soddisfazione più importante perché è la dimostrazione che ripeto, nonostante le tante cornacchie, siamo riusciti a lavorare seriamente e, come io garantivo, abbiamo organizzato tutto bene”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

