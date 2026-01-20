Olimpiadi Milano-Cortina 2026 da Brignone e Goggia fino a Fontana | ecco tutti i 14 atleti lombardi

Da ilgiorno.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’articolo presenta i 14 atleti lombardi che prenderanno parte alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Con l’avvicinarsi dell’evento, cresce l’interesse per le competizioni che coinvolgeranno atleti di tutta la regione e dell’Italia. Dal 6 febbraio, Milano e Cortina accoglieranno le gare, offrendo un’occasione di rappresentanza e di sport per gli atleti lombardi in una manifestazione di grande rilevanza internazionale.

Milano, 20 gennaio 2026 – Cresce l’attesa olimpica, cresce il desiderio della competizione. Giorno dopo giorno tra Milano, la Lombardia e l’Italia intera sale l’entusiasmo e la voglia per l’inizio dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, al via dal prossimo 6 febbraio. La truppa di atleti azzurri, in quella che è per tutti loro l’Olimpiade casalinga, sarà guidata anche (e in alcuni casi soprattutto) da 14 campioni lombardi: 8 uomini e 6 donne. Vediamo chi sono, dove sono nati e in quale disciplina proveranno a conquistare una medaglia. PATTINAGGIO FIGURA. I pattinatori di figura Niccolò Macii e Sara Conti si avvicinano al grande evento dei Giochi Invernali 2026 Sara Conti (Alzano Lombardo) Marco Fabbri (Milano) Niccolò Macii (Milano) Nikolaj Memola (Monza) PATTINAGGIO VELOCITÀ. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

olimpiadi milano cortina 2026 da brignone e goggia fino a fontana ecco tutti i 14 atleti lombardi

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, da Brignone e Goggia fino a Fontana: ecco tutti i 14 atleti lombardi

Leggi anche: Milano Cortina 2026, ecco i portabandiera: a Cortina Brignone e Mosaner, a Milano Fontana e Pellegrino

Leggi anche: Olimpiadi Invernali 2026, Buonfiglio: “I portabandiera saranno, a Cortina, Mosaner e Brignone e a Milano, Pellegrino e Fontana”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: sulla mini stazione di Tirano il peso dei Giochi; Come acquistare i biglietti per la Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026; Se la neve sparisce, le Olimpiadi devono agire per salvare sé stesse; Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario.

olimpiadi milano cortina 2026Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario - Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il programma con tutte le gare in calendario ... tg24.sky.it

olimpiadi milano cortina 2026Gli effetti delle Olimpiadi invernali sulla neve, come anche Milano Cortina 2026 può prendere parte alla soluzione - Una nuova ricerca mostra quanto sono (in)sostenibili le Olimpiadi invernali svelando il reale contributo di alcuni sponsor dal punto di vista delle emissioni. E dando strumenti per passare all'azione ... wired.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.