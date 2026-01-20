Olimpiadi Milano-Cortina 2026 da Brignone e Goggia fino a Fontana | ecco tutti i 14 atleti lombardi

L’articolo presenta i 14 atleti lombardi che prenderanno parte alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Con l’avvicinarsi dell’evento, cresce l’interesse per le competizioni che coinvolgeranno atleti di tutta la regione e dell’Italia. Dal 6 febbraio, Milano e Cortina accoglieranno le gare, offrendo un’occasione di rappresentanza e di sport per gli atleti lombardi in una manifestazione di grande rilevanza internazionale.

Milano, 20 gennaio 2026 – Cresce l’attesa olimpica, cresce il desiderio della competizione. Giorno dopo giorno tra Milano, la Lombardia e l’Italia intera sale l’entusiasmo e la voglia per l’inizio dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, al via dal prossimo 6 febbraio. La truppa di atleti azzurri, in quella che è per tutti loro l’Olimpiade casalinga, sarà guidata anche (e in alcuni casi soprattutto) da 14 campioni lombardi: 8 uomini e 6 donne. Vediamo chi sono, dove sono nati e in quale disciplina proveranno a conquistare una medaglia. PATTINAGGIO FIGURA. I pattinatori di figura Niccolò Macii e Sara Conti si avvicinano al grande evento dei Giochi Invernali 2026 Sara Conti (Alzano Lombardo) Marco Fabbri (Milano) Niccolò Macii (Milano) Nikolaj Memola (Monza) PATTINAGGIO VELOCITÀ. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

