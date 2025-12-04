Atleti russi a Milano Cortina 2026 | attesa una decisione del Cio

AGI - Sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si attendono possibili novità dall'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) in programma martedì 9 e mercoledì 10 dicembre all'Olympic House a Losanna. Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha consentito la partecipazione senza alcuna limitazione degli atleti paralimpici russi e bielorussi, mentre il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha bocciato la decisione della Federazione Internazionale dello Sci (FIS) di escludere gli atleti russi e bielorussi anche come 'atleti individuali neutrali' (AIN). 🔗 Leggi su Agi.it

