Atleti russi a Milano Cortina 2026 | attesa una decisione del Cio

AGI - Sulla partecipazione degli atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si attendono possibili novità dall'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) in programma martedì 9 e mercoledì 10 dicembre all'Olympic House a Losanna. Il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) ha consentito la partecipazione senza alcuna limitazione degli atleti paralimpici russi e bielorussi, mentre il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha bocciato la decisione della Federazione Internazionale dello Sci (FIS) di escludere gli atleti russi e bielorussi anche come 'atleti individuali neutrali' (AIN). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Atleti russi a Milano Cortina 2026: attesa una decisione del Cio

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo la fine del bando per gli atleti russi annunciata di recente dalla federazione mondiale di judo, il Tribunale arbitrale dello sport ha deciso di annullare l’esclusione totale degli sciatori russi e bielorussi dalle competizioni internazionali. giornaleradiosociale. Vai su X

la Repubblica. . La Russia torna in pista a Milano Cortina. Il Tribunale arbitrale dello Sport (Tas) ha accolto parzialmente due ricorsi contro la Fis, la federazione internazionale dello sci e dello snowboard dai quali gli atleti russi e bielorussi erano stati tagliati fu - facebook.com Vai su Facebook

Milano-Cortina 2026, il Tas annulla il bando per sciatori russi e bielorussi - Se "soddisfano i criteri" stabiliti dal Comitato internazionale olimpico (CIO) per accedere allo status neutrale, è stato deciso, gli atleti di entrambi i paesi "dovrebbero essere autorizzati a partec ... Si legge su tg24.sky.it

Alcuni atleti russi e bielorussi potranno partecipare alle gare di qualificazione per le Olimpiadi invernali - Il tribunale amministrativo dello Sport di Losanna ha accolto due appelli presentati dalla Russia e dalla Bielorussia riguardo all’esclusione dei loro atleti dalle gare di qualificazione per le ... ilpost.it scrive

Milano Cortina: Fis, a breve lista russi per i Giochi - Con una nota pubblicata sulla pagina ufficiale, la federazione internazionale sci "ha riconosciuto la decisione del Tas. Riporta ansa.it

La Russia dello sci a Milano-Cortina, il Tas accoglie il ricorso di Mosca: sì ai neutrali - Dopo il contrastato voto della Fis che impediva la partecipazione degli atleti anche come neutrali, il Tribunale arbitrale dello Sport permette a sciatori e ... Segnala repubblica.it

Il TAS riapre agli atleti Russia e Bielorussia per le qualificazioni olimpiche a Milano-Cortina 2026 - Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha accolto i ricorsi contro la FIS, permettendo a russi e bielorussi di partecipare alle qualificazioni ... Come scrive fanpage.it

Olimpiadi Milano Cortina 2026, Tas annulla bando a sciatori russi e bielorussi - Il Tas ha annullato l'esclusione totale degli sciatori russi e bielorussi dalle competizioni internazionali, aprendo la strada alla loro presenza sotto bandiera neutra alle olimpiadi invernali 2026 di ... Da sport.sky.it