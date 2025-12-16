orchestra sinfonica di milano il 31 la nona di beethoven

Il 31 dicembre, l'Orchestra Sinfonica di Milano si prepara a incantare il pubblico con il tradizionale Concerto di Capodanno all'Auditorium, interpretando la celebre Nona Sinfonia di Beethoven. Un appuntamento imperdibile che accende l’atmosfera natalizia e apre il nuovo anno con musica e emozioni condivise.

Quando dicembre avvolge Milano e le luci delle feste illuminano le vie della città, l’Orchestra Sinfonica di Milano trasforma l’Auditorium in un palcoscenico di emozioni, con il tradizionale Concerto di Capodanno dedicato alla Sinfonia n. 9 di Beethoven. È un appuntamento ormai atteso con entusiasmo dal pubblico di Largo Mahler, un vero rito collettivo che celebra il passaggio dall’anno che si chiude a quello nuovo, tra gioia condivisa e potenza musicale. Quattro repliche consecutive permettono a tutti di vivere dal vivo l’“Inno alla Gioia”, simbolo universale di fratellanza, speranza e vitalità. Ilgiorno.it

