Colpisce la ex nel sonno con un mattone in testa e poi chiama la polizia | tentato omicidio a Milano

Un uomo di Milano ha aggredito la sua ex compagna colpendola alla testa con un mattone mentre dormiva, poi ha chiamato la polizia per confessare l’attacco. La donna si trovava nel suo appartamento in zona Comasina quando è stata colpita, e ora è ricoverata in ospedale per le ferite riportate.

"Venite, ho appena colpito la mia ex con una pietra sulla testa mentre dormiva. La trovate in camera da letto". È suonata più o meno così la chiamata che, all'alba di venerdì, un quarantaquattrenne italiano ha fatto al 112. La telefonata fa scattare sul posto, in via Degli Artieri, quartiere Cagnola a Milano, i soccorritori del 118 e la polizia. Quando arrivano gli agenti della volante del Commissariato Quarto Oggiaro trovano la scena descritta dall'uomo: lui davanti alla porta ad attenderli e la donna, 46 anni, in camera da letto, piena di sangue, terrorizzata ma viva. Lei viene immediatamente trasportata in ospedale, a Fatebenefratelli.