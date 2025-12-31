Accusa la compagna di averlo tradito con un amico e la colpisce con un coltello | 29enne arrestato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Ponteranica, in Bergamasca, con l'accusa di aver ferito la compagna con un coltello. L'intervento di un amico ha permesso di disarmarlo, e l'uomo è stato portato in custodia dai carabinieri. L'episodio, ancora sotto indagine, ha trovato una rapida risposta delle forze dell'ordine.

Ponteranica, ubriaco, accusa la compagna di tradirlo e le sferra una coltellata: è in carcere - Si frequentavano da pochi mesi e litigavano spesso per l'abuso di alcol. bergamo.corriere.it

