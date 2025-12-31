Accusa la compagna di averlo tradito con un amico e la colpisce con un coltello | 29enne arrestato
Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Ponteranica, in Bergamasca, con l'accusa di aver ferito la compagna con un coltello. L'intervento di un amico ha permesso di disarmarlo, e l'uomo è stato portato in custodia dai carabinieri. L'episodio, ancora sotto indagine, ha trovato una rapida risposta delle forze dell'ordine.
Un 29enne è stato arrestato per aver ferito la compagna con un coltello a Ponteranica (Bergamo). L'uomo è stato disarmato da un amico e condotto in carcere dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Aggredisce la compagna con una stampella, poi prende un coltello e la colpisce più volte
Leggi anche: Picchia la compagna e la minaccia con un coltello per non farle chiedere aiuto: arrestato
Accusa la compagna di averlo tradito con un amico e la colpisce con un coltello: 29enne arrestato; Ponteranica, ubriaco, accusa la compagna di tradirlo e le sferra una coltellata: è in carcere.
Accusa la compagna di averlo tradito con un amico e la colpisce con un coltello: 29enne arrestato - Un 29enne è stato arrestato per aver ferito la compagna con un coltello a Ponteranica (Bergamo). fanpage.it
Ponteranica, ubriaco, accusa la compagna di tradirlo e le sferra una coltellata: è in carcere - Si frequentavano da pochi mesi e litigavano spesso per l'abuso di alcol. bergamo.corriere.it
Un 36enne, già noto alle forze dell'ordine, è in arresto nel carcere di Crotone con l'accusa di maltrattamenti e violenze nei confronti dell'ex compagna - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.