Accusa la compagna di averlo tradito con un amico e la colpisce con un coltello | 29enne arrestato

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Ponteranica, in Bergamasca, con l'accusa di aver ferito la compagna con un coltello. L'intervento di un amico ha permesso di disarmarlo, e l'uomo è stato portato in custodia dai carabinieri. L'episodio, ancora sotto indagine, ha trovato una rapida risposta delle forze dell'ordine.

Un 29enne è stato arrestato per aver ferito la compagna con un coltello a Ponteranica (Bergamo). L'uomo è stato disarmato da un amico e condotto in carcere dai carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Aggredisce la compagna con una stampella, poi prende un coltello e la colpisce più volte

Leggi anche: Picchia la compagna e la minaccia con un coltello per non farle chiedere aiuto: arrestato

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Accusa la compagna di averlo tradito con un amico e la colpisce con un coltello: 29enne arrestato; Ponteranica, ubriaco, accusa la compagna di tradirlo e le sferra una coltellata: è in carcere.

accusa compagna averlo traditoAccusa la compagna di averlo tradito con un amico e la colpisce con un coltello: 29enne arrestato - Un 29enne è stato arrestato per aver ferito la compagna con un coltello a Ponteranica (Bergamo). fanpage.it

accusa compagna averlo traditoPonteranica, ubriaco, accusa la compagna di tradirlo e le sferra una coltellata: è in carcere - Si frequentavano da pochi mesi e litigavano spesso per l'abuso di alcol. bergamo.corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.