Milan strategia anti-parametro zero | nessuno in Serie A ha meno valore a rischio nel 2026
Il Milan ha ridotto al minimo il rischio di perdere giocatori importanti senza compenso nel 2026, grazie a una strategia di rinnovi mirata. Secondo 'Transfermarkt', il club rossonero ha il valore più basso tra le squadre di Serie A per i contratti che scadranno tra due anni. La decisione di prolungare i contratti dei propri talenti permette al Milan di mantenere una rosa solida e di evitare spese impreviste sul mercato.
Il Milan ha recentemente rinnovato il contratto di Mike Maignan. Il francese era in scadenza nel 2026 e il rischio era quello di perdere il proprio portiere a parametro zero, esattamente come successe con Donnarumma nel 2021. La linea del club negli ultimi anni è chiara: evitare di tenere in rosa giocatori in scadenza. Senza accordo, si vende prima per monetizzare. Un esempio lampante è quello di Theo Hernandez, ceduto all'Al-Hilal in estate per evitare di perderlo a zero l'anno successivo. Secondo i dati raccolti da 'Transfermarkt', Il Milan è il club di Serie A con il valore a rischio più basso nel 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il Milan si prepara a tentare un'operazione a parametro zero per un giocatore in scadenza con la Juventus, puntando a rinforzare il proprio organico senza sostenere costi di acquisto.
Il Milan ha iniziato a muoversi sul mercato alla ricerca di un top player senza dover pagare una cifra di trasferimento.
Qualcuno con malizia potrebbe tirare fuori un vecchio proverbio: il lupo perde il pelo, ma non il vizio. E quindi quattro anni dopo il tormentato addio di Gigio Donnarumma al Milan, con il portierone
Il club rossonero, che sta ancora metabolizzando la beffa Archie Brown, prova a consolarsi col colpo gratis: torna in Italia dopo 4 anni
