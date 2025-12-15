Il Milan si prepara a tentare un'operazione a parametro zero per un giocatore in scadenza con la Juventus, puntando a rinforzare il proprio organico senza sostenere costi di acquisto. La strategia dei rossoneri si concentra sulla possibilità di convincere il calciatore a trasferirsi senza la necessità di trattative di mercato tradizionali.

© Juventusnews24.com - Mercato Juventus, il Milan prova lo scippo a parametro zero: qual è la strategia dei rossoneri per il giocatore a scadenza

Mercato Juventus, il Milan prova lo scippo a parametro zero: qual è la strategia dei rossoneri per il giocatore in scadenza di contratto. La dirigenza del Milan sta intensificando la propria attività sul mercato alla ricerca di un centravanti che possa dare nuove garanzie al reparto offensivo, bilanciando l’esigenza di un rinforzo immediato con la pianificazione a lungo termine. La strategia del club rossonero mira a individuare profili che, oltre ai gol, possano assicurare prospettive e rientrare nella politica di ringiovanimento e potenziamento della rosa. Per la prossima finestra di mercato, quella invernale di gennaio, un nome concreto è emerso con insistenza: si tratta di Niclas Füllkrug del West Ham. Juventusnews24.com

MAIGNAN SHOCK: LA JUVENTUS LO VUOLE SUBITO! IL MILAN TREMA

Calciomercato Milan, i rossoneri insistono per avere quel giocatore. Sfida alla Juventus per il rinforzo. Le ultimissime - Le ultime Il calciomercato del Milan si conferma estremamente attivo nella ri ... calcionews24.com

Manca rigore e rosso: prova tv in Bologna-Juve? Che caos in Milan-Sassuolo - Sassuolo: gli errori arbitrali e la possibile prova tv ... calciomercato.it