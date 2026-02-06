Calciomercato il Milan punta al top player a parametro zero nella rivale di Serie A

Il Milan ha iniziato a muoversi sul mercato alla ricerca di un top player senza dover pagare una cifra di trasferimento. La società sta monitorando le possibilità, soprattutto tra i giocatori di altre squadre di Serie A e anche all’estero, sperando di trovare il rinforzo giusto per la prossima stagione. L’obiettivo è portare a casa un talento importante senza spendere troppo, così da rafforzare la squadra di Allegri in vista del 2026-2027.

Il calciomercato invernale del Milan si è concluso, qualche giorno fa, con un acquisto per il presente (Niclas Füllkrug, esperto attaccante tedesco giunto in prestito con diritto di riscatto dal West Ham) e uno per il futuro (Alphadjo Cissè, centrocampista offensivo italiano prelevato dall'Hellas Verona e lasciato in prestito in Serie B al Catanzaro per il resto di questa stagione). I vertici dirigenziali del club di Via Aldo Rossi, però, sondano già il mercato - italiano e internazionale - alla ricerca di rinforzi da regalare al tecnico Massimiliano Allegri per l'anno venturo. Il Milan, nell'ultimo calciomercato estivo, aveva approntato - volutamente - una rosa non troppo profonda.

