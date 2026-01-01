Milan tre big in scadenza fra un anno | il punto sul rinnovo di Pulisic

A circa un anno dalla scadenza del suo contratto, il rinnovo di Christian Pulisic rappresenta una questione importante per il Milan. L’attaccante statunitense, arrivato nel corso del 2023, si è distinto come uno dei punti di riferimento della squadra. La situazione contrattuale di Pulisic, insieme ad altre due big in scadenza, sarà oggetto di attenzione nei prossimi mesi per definire il futuro del club.

