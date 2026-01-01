Milan tre big in scadenza fra un anno | il punto sul rinnovo di Pulisic
A circa un anno dalla scadenza del suo contratto, il rinnovo di Christian Pulisic rappresenta una questione importante per il Milan. L’attaccante statunitense, arrivato nel corso del 2023, si è distinto come uno dei punti di riferimento della squadra. La situazione contrattuale di Pulisic, insieme ad altre due big in scadenza, sarà oggetto di attenzione nei prossimi mesi per definire il futuro del club.
Christian Pulisic, attaccante statunitense classe 1998 in rossonero dall'estate 2023, è senza dubbio il giocatore in più del Milan in questa stagione. Contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2027), rinnovo scontato? Vediamolo insieme. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Origi, storia finita col Milan: il centravanti belga, in scadenza di contratto a giugno 2026, ha firmato la risoluzione del contratto - Origi, storia finita col Milan: il centravanti belga, in scadenza di contratto a giugno 2026, ha firmato la risoluzione del contratto È calato definitivamente il sipario sull’avventura di Divock Origi ... milannews24.com
Milan: tre big europee seguono Boateng - com, il centrocampista del Milan piace al Monaco del milioniario russo Dmitry Rybolovlev, al ... calciomercato.com
Divock Origi lascia il Milan dopo tre anni e mezzo - Il centravanti belga, classe 1995, era arrivato in rossonero nell'estate 2022 come rinforzo offensivo ... milannews.it
MILAN- TOMORI, A CHE PUNTO SIAMO Le parti stanno lavorando per il prolungamento del contratto del difensore inglese in scadenza nel 2026 #Tomori ha dichiarato di essere felice al #Milan e che alle cose esterne ci pensano i suoi agenti, insomma, - facebook.com facebook
Milan: Tare studia con attenzione il dossier Marusic, in scadenza con la Lazio Monica Colombo - @Corriere x.com
