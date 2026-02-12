Pulisic rinnovo senza fretta | il Milan valuta il nodo Decreto Crescita

Christian Pulisic potrebbe tornare in campo presto, ma il Milan non ha fretta sul rinnovo. La società valuta ancora il nodo Decreto Crescita, mentre l’americano si prepara a rientrare dall’infortunio. Allegri conta su di lui, anche se per ora partirà dalla panchina per evitare rischi.

Christian Pulisic vede Pisa. Il rientro dall’infortunio restituisce ad Allegri un’arma importante, anche se l’americano dovrebbe partire dalla panchina per essere gestito con cautela. Il suo impatto, fin qui, è stato superiore ai minuti giocati. Sullo sfondo resta il tema rinnovo: i l Milan non ha fretta, ma la questione Decreto Crescita inizia a pesare. In via Aldo Rossi servirà una scelta chiara. Il peso di Pulisic tra numeri e futuro. Il rinnovo di Pulisic è stato una questione lasciata quasi a decantare. Il Milan, con Maignan fresco di prolungamento, ha preferito monitorare le condizioni dell’americano prima di riaprire la trattativa. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan non ha fretta di rinnovare il contratto di Pulisic, anche se il club lavora per trovare un accordo.

Il Milan non ha fretta di rinnovare il contratto di Pulisic, che potrebbe restare in rossonero ancora per un po’.

Milan, rinnovo Pulisic: spunta una nuova clausola a sorpresa!Rinnovo Pulisic - Il rinnovo di Christian Pulisic non rappresenta un’urgenza per il Milan. Come spiegato da Matteo ... fantamaster.it

Moretto: Milan non ha fretta di rinnovare Pulisic. C’è una cosa da evidenziare…Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del rinnovo di Pulisic. Queste le sue parole: Si sta parlando tanto del possibile rinnovo di Pulisic, insomma ... milannews.it

Moretto: "Rinnovo Pulisic Attenzione al decreto crescita" x.com

Matteo Moretto:”Pulisic non rientrerà nei parametri del decreto crescita, il che renderà difficile per il Milan offrirgli determinate cifre. Al momento, non ci sono proposte concrete sul tavolo. Il Milan dispone di un’opzione per prolungare il contratto fino al 2028 facebook