Como Vojvoda all’intervallo contro il Milan | Stiamo dominando dobbiamo continuare
Durante l'intervallo di Como-Milan, Mergim Vojvoda, difensore del Como, ha commentato l'andamento della partita. Il giocatore ha sottolineato la buona prestazione della squadra e l'importanza di mantenere il ritmo nel secondo tempo, evidenziando la volontà di continuare sulla stessa strada per ottenere un risultato positivo contro i rossoneri.
Mergim Vojvoda, giocatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Sinigaglia' di Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Genoa, Thorsby all’intervallo: “Stiamo facendo la nostra partita, dobbiamo continuare”
Leggi anche: Unieuro a Torino per provare ad allungare la striscia di vittorie. "Stiamo crescendo, dobbiamo continuare su questa strada"
Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando" - L'esterno del Como Mergim Vojvoda ha parlato ai microfoni di DAZN al termine dell'intervallo del match contro il Milan. m.tuttomercatoweb.com
#ComoBologna formazioni ufficiali COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Nico Paz, J. Rodriguez; Douvikas. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; R x.com
Como 1907. Fat Joe · All The Way Up. Gran numero di Mërgim Vojvoda - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.